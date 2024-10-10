Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган из Южной Кореи

Стокгольм. Швеция. Нобелевская неделя продолжается в Швеции. Премию по литературе за 2024 год присудили южнокорейской писательнице Хан Ган, пишет Коммерсантъ.

Наградой отмечен поэтический язык ее прозы, которая повествует об исторических травмах и обнажает хрупкость человеческой жизни, говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также ее произведения названы новаторскими в современной литературе.

Хан Ган родилась в 1970 году, в 2016 году получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка». Также ее перу принадлежат романы «Любовь каторжника», «Монгольский след», «Белая книга» и другие.

Напомним, в 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель и драматург Юн Фоссе.