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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган из Южной Кореи

16:26, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган из Южной Кореи
16:26, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
418
0
#Швеция\n#Южная Корея\n#литература\n#книги\n#Нобелевская премия
Фото: pxhere.com
418
0

Ранее она получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка».

Стокгольм. Швеция. Нобелевская неделя продолжается в Швеции. Премию по литературе за 2024 год присудили южнокорейской писательнице Хан Ган, пишет Коммерсантъ

Наградой отмечен поэтический язык ее прозы, которая повествует об исторических травмах и обнажает хрупкость человеческой жизни, говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также ее произведения названы новаторскими в современной литературе.

Хан Ган родилась в 1970 году, в 2016 году получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка». Также ее перу принадлежат романы «Любовь каторжника», «Монгольский след», «Белая книга» и другие.

Напомним, в 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель и драматург Юн Фоссе.

16:26, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
418
0
#Швеция\n#Южная Корея\n#литература\n#книги\n#Нобелевская премия