Ушел из жизни автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков

Минск. Белоруссия. Поэт и композитор из Белоруссии Олег Жуков умер в возрасте 87 лет. Об этом передает Sputnik со ссылкой на министерство культуры республики.

Олег Жуков написал более 300 песен, сотрудничал с ведущими певцами и коллективами российской и белорусской эстрады, в том числе Юрием Антоновым, Львом Лещенко, Ларисой Долиной, Александром Буйновым, Александром Солодухой, Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем, ВИА «Синяя птица», «Веселые ребята», «Поющие гитары».

Самым известным хитом поэта и композитора стала песня «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся», впервые прозвучавшая в исполнении коллектива «Веселые ребята» в 1971 году.

Олег Жуков родился в 1937 году в Днепропетровске. Песни писал еще в подростковом возрасте. С 1967 года создал совместно с Юрием Антоновым несколько произведений, ставших началом его профессиональной музыкальной карьеры.