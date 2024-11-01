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Ушел из жизни автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков

11:16, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ушел из жизни автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков
11:16, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Белоруссия\n#Россия\n#СССР\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#смерть\n#некролог
Источник фото: pxhere.com
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Поэт и композитор создал более 300 произведений, многие из которых стали настоящими хитами.

Минск. Белоруссия. Поэт и композитор из Белоруссии Олег Жуков умер в возрасте 87 лет. Об этом передает Sputnik со ссылкой на министерство культуры республики.

Олег Жуков написал более 300 песен, сотрудничал с ведущими певцами и коллективами российской и белорусской эстрады, в том числе Юрием Антоновым, Львом Лещенко, Ларисой Долиной, Александром Буйновым, Александром Солодухой, Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем, ВИА «Синяя птица», «Веселые ребята», «Поющие гитары».

Самым известным хитом поэта и композитора стала песня «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся», впервые прозвучавшая в исполнении коллектива «Веселые ребята» в 1971 году. 

Олег Жуков родился в 1937 году в Днепропетровске. Песни писал еще в подростковом возрасте. С 1967 года создал совместно с Юрием Антоновым несколько произведений, ставших началом его профессиональной музыкальной карьеры.

11:16, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Белоруссия\n#Россия\n#СССР\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#смерть\n#некролог