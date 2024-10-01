В Италии нашли женский портрет кисти Пикассо

Помпеи. Италия. Висевшая полвека в гостиной обычного дома в итальянском городе Помпеи картина оказалась работой Пикассо. Это подтвердил ряд экспертов, передает «МИР 24» со ссылкой на газету Giorno.

Полотно попало в дом в 1960-х годах, когда отец нынешнего владельца разбирал старые вещи в погребе виллы на острове Капри. В числе прочего он нашел там картину и принес домой. Ее поместили в рамку и повесили на стену. Спустя долгие годы хозяин дома обратился к искусствоведам на предмет выяснения автора произведения. Те признали женский портрет в красно-серо-голубых тонах работой Пабло Пикассо.

Предполагают, что изображенная на полотне в стиле кубизм женщина с «разобранным» на части лицом – французская художница и фотограф Дора Маар, которая была одной из муз Пикассо. Портрет мог быть написан в послевоенные годы.

Окончательный вердикт о том, кто является автором работы, вынесет Фонд Пикассо. Если предварительные выводы экспертов подтвердятся, владельцы могут получить огромную сумму, продав картину на аукционе. Пабло Пикассо считается самым «дорогим» художником в мире.