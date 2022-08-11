Пересыхание Рейна грозит нанести еще один удар по экономике Германии

Берлин. Германия. В ближайшие дни Рейн может стать непроходимым для барж с товарами. Причина – обмеление главной реки Германии из-за продолжительной засухи, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Между тем по Рейну доставляют 80% всех перевозимых по воде грузов в стране. Водный транспорт является не самым быстрым, но зато дешевым – основную работу делает вода, буксирам требуется относительно немного топлива. Однако упавший уровень реки может пресечь важную торговую артерию.

Речь идет о жизненно важных для страны поставках, в частности, перевозке угля для тепловых электростанций.

Отмечается, что длительное пересыхание Рейна отмечалось в 2018 году, тогда грузы по реке нельзя было отправлять 132 дня, что едва не привело к рецессии в немецкой экономике. Сейчас экономисты говорят о возможном снижении общего экономического роста в стране в текущем году на 0,5% только из-за перебоев с речным сообщением.

Напомним, в Великобритании из-за засухи этим летом пересохли верховья Темзы. А во Франции полиция обходит дома и штрафует жителей, которые тратят драгоценную влагу на полив газонов.