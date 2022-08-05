Темза пересохла в своем верхнем течении в Великобритании из-за жары

Лондон. Великобритания. Установившаяся аномальная жара в Великобритании стала причиной пересыхания истока Темзы. Это произошло впервые в истории, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Guardian.

Как сообщает издание, пропал не только исток реки в графстве Глостершир. Почти пересохло верхнее течение Темзы на протяжении более 5 миль (8 км). Там с трудом можно различить крайне слабый поток воды, рассказал директор по научной работе экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

В связи с этим крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water обратилась к потребителям с просьбой экономить воду, в частности, при чистке зубов. Все это время держать кран включенным необязательно, напомнили британцам водопроводчики. В компании не исключают также введение ограничений на расходование влаги.

Напомним, аномально высокая температура воздуха установилась в Соединенном Королевстве в середине июля. При этом почти нет дождей. Столбики термометра поднимались местами до 40,2°С. В ряде регионов из-за жары впервые в истории ввели красный (высший) уровень опасности. Железнодорожники красят рельсы в белый цвет, чтобы их не деформировало от перегрева.

Кстати, проблемы с водоснабжением начались из-за жары и во Франции. Там полиция даже выходит в рейды по выявлению граждан, поливающих газоны.