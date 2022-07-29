Операция «Водолей»: полицейские устроили облаву на поливающих газоны французов

Париж. Франция. Охватившая Францию засуха стала причиной введения режима экономии воды в 91 из 96 департаментов страны. Полицию отправили в рейды по выявлению нарушителей, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на BFM.

По сообщениям участвовавших в обходе журналистов, у одного из домов стражи порядка обратили внимание на подозрительно зеленый газон. У хозяина осмотрели оборудование для полива и проверили показания счетчиков воды. Расход влаги признали чрезмерным и вынесли владельцу участка предупреждение.

Нарушения нашли также в соседнем гольф-клубе. Там поливали лужайку для игры. Полицейские нашли шланг, из которого вода стекала в пруд. Заведению пригрозили штрафом.