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Операция «Водолей»: полицейские устроили облаву на поливающих газоны французов

17:21, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
Операция «Водолей»: полицейские устроили облаву на поливающих газоны французов
17:21, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
24
0
#Франция\n#полиция\n#жара\n#экономия\n#вода
Фото: pxhere.com
24
0

Режим экономии влаги ввели в 91 департаменте страны.

Париж. Франция. Охватившая Францию засуха стала причиной введения режима экономии воды в 91 из 96 департаментов страны. Полицию отправили в рейды по выявлению нарушителей, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на BFM.

По сообщениям участвовавших в обходе журналистов, у одного из домов стражи порядка обратили внимание на подозрительно зеленый газон. У хозяина осмотрели оборудование для полива и проверили показания счетчиков воды. Расход влаги признали чрезмерным и вынесли владельцу участка предупреждение.

Нарушения нашли также в соседнем гольф-клубе. Там поливали лужайку для игры. Полицейские нашли шланг, из которого вода стекала в пруд. Заведению пригрозили штрафом.

17:21, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
24
0
#Франция\n#полиция\n#жара\n#экономия\n#вода