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Из-за забастовки машинистов Германии отменили почти две тысячи рейсов

12:15, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Из-за забастовки машинистов Германии отменили почти две тысячи рейсов
12:15, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
58
0
#самолёты\n#аэропорты\n#забастовки\n#Германия
Фото: unsplash.com (frame harirak)
58
0

Закрыли два аэропорта.

Германия. В Германии из-за массовой забастовки профсоюза машинистов отменили почти две тысячи рейсов. Об этом пишет «МИР24».

Аэропорты Франкфурта-на-Майне и Гамбурга закрыты, а в Мюнхене работает с перебоями. Около 100 тыс. человек вынуждены менять планы на выходные и искать альтернативные способы добраться до других городов. Однако, те, кто решил поехать поездом – тоже не угадали.

Дело в том, что из-за забастовки грузовые перевозки остановили ещё в среду, а пассажирские отменили накануне 8 марта. Работники требуют сокращения рабочего времени и повышения зарплаты.

12:15, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
58
0
#самолёты\n#аэропорты\n#забастовки\n#Германия