Из-за забастовки машинистов Германии отменили почти две тысячи рейсов

Германия. В Германии из-за массовой забастовки профсоюза машинистов отменили почти две тысячи рейсов. Об этом пишет «МИР24».

Аэропорты Франкфурта-на-Майне и Гамбурга закрыты, а в Мюнхене работает с перебоями. Около 100 тыс. человек вынуждены менять планы на выходные и искать альтернативные способы добраться до других городов. Однако, те, кто решил поехать поездом – тоже не угадали.

Дело в том, что из-за забастовки грузовые перевозки остановили ещё в среду, а пассажирские отменили накануне 8 марта. Работники требуют сокращения рабочего времени и повышения зарплаты.