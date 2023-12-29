Берлин. Германия. Бывшую виллу министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса приобрел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на KP.RU.

По информации портала Intel Drop, особняк под названием «Дом на Богензее» неподалеку от Берлина за 8 млн евро купила в октябре фирма Film heritage Inc. Указанная компания принадлежит Владимиру и Елене Зеленским и зарегистрирована в Белизе. Документ о продаже опубликовала бывшая сотрудница агентства недвижимости, участвовавшая в сделке.

«Дом на Богензее» Йозефу Геббельсу в свое время подарил лично Адольф Гитлер. В здании имеется более 70 комнат. Там планировалось поселить коммуну художников, а также открыть веганский ресторан и центр здоровья, но объект привлек внимание семьи украинского президента.

Напомним, недавно в Египте был найден мертвым журналист, написавший о покупке тещей Зеленского виллы за 4,8 млн долларов в курортном районе неподалеку от Хургады.