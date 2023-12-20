Генпрокурор Германии обратился в суд за российскими активами на 720 миллионов евро

Франкфурт-на-Майне. Германия. Замороженные в Германии российские активы на сумму более чем 720 млн евро (71,3 млрд руб.) могут направить в бюджет ФРГ. Заявление с требованием конфисковать эти деньги направил в Верховный земельный суд Франкфурта-на-Майне генеральный прокурор ФРГ Питер Франк, пишут «Известия» со ссылкой на Spiegel.

Издание отмечает, что этот случай может стать первым в немецкой судебной практике.

Поводом для передачи средств в бюджет называется попытка вывода указанных 720 млн евро, принадлежащих дочерней компании Московской фондовой биржи, через германское подразделение американского банка JP Morgan на счет в Commerzbank. Это произошло после заморозки российских денег в рамках санкций Евросоюза. Перевод был заблокирован.

Ранее власти США и Евросоюза не раз поднимали тему о передаче замороженных российских активов, стоимость которых может составлять порядка 300 млрд долларов (свыше 27 трлн рублей), в пользу Украины. Однако вопрос до сих пор вызывает дискуссии, поскольку выглядит, как банальное воровство, и может подорвать доверие других стран к финансовой системе Запада. Кроме того, Москва не раз давала понять, что в качестве ответной меры конфискует собственность европейских и американских компаний в России.