Мелитополь. Запорожская область. Появились подтверждения того, что в боевых действиях на Украине участвуют служащие немецких вооруженных сил. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству командир разведгруппы с позывным «Легенда», во время отражения штурма российских позиций на запорожском направлении противотанковой управляемой ракетой был подбит немецкий танк Leopard. Разведчики нашли в нем одного выжившего бойца – механика с тяжелыми ранениями. Он успел рассказать, что является солдатом бундесвера, и весь экипаж уничтоженной машины составляли штатные немецкие военные, а не наемники. Также он назвал роту и бригаду вооруженных сил Германии, в которой служил. Спасти пленного не удалось, он скончался во время подготовки к эвакуации в тыл.

До недавнего времени Минобороны Германии отрицало участие немецких военных в конфликте на Украине.

Напомним, в июле российский певец Григорий Лепс вручил премию из личных средств в 1 млн рублей бойцу, подбившему один из первых поступивших на Украину немецких танков «Леопард».