Родная мать не отличит: у канцлера ФРГ Шольца нашелся двойник в США

Вашингтон. США. Со своим «клоном» сфотографировался в Конгрессе США канцлер Германии Олаф Шольц. Как оказалось, один из сенаторов, Крис Кунс, похож на немецкого лидера, как брат-близнец, передает RT.

Политик выложил снимок со своим alter ego в соцсеть.

«Приятно снова увидеть моего двойника», — прокомментировал Шольц фотографию.

Между тем живущие в Германии пользователи соцсети задались вопросом, не поменять ли Шольца на Кунса. Большинство склоняется к тому мнению, что немцам от такой перестановки хуже будет вряд ли.