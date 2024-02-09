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Родная мать не отличит: у канцлера ФРГ Шольца нашелся двойник в США

17:37, 09 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Родная мать не отличит: у канцлера ФРГ Шольца нашелся двойник в США
17:37, 09 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#Германия\n#власть\n#политика\n#фотографии\n#соцсети\n#курьезы\n#двойники
Фото: t.me/rt_russian
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Сенатор Крис Кунс похож на немецкого лидера, как брат-близнец.

Вашингтон. США. Со своим «клоном» сфотографировался в Конгрессе США канцлер Германии Олаф Шольц. Как оказалось, один из сенаторов, Крис Кунс, похож на немецкого лидера, как брат-близнец, передает RT.

Политик выложил снимок со своим alter ego в соцсеть.  

«Приятно снова увидеть моего двойника», — прокомментировал Шольц фотографию.

Между тем живущие в Германии пользователи соцсети задались вопросом, не поменять ли Шольца на Кунса. Большинство склоняется к тому мнению, что немцам от такой перестановки хуже будет вряд ли.

17:37, 09 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#США\n#Германия\n#власть\n#политика\n#фотографии\n#соцсети\n#курьезы\n#двойники