Старый добрый Арни: Шварценеггер похабными шутками прокомментировал своё задержание (18+)

Мюнхен. Германия. Арнольд Шварценеггер, задержанный таможней Мюнхена за провоз дорогих часов Audemars Piguet, на аукционе Schwarzenegger Climate Initiative (климатическая инициатива Шварценеггера) в Китцбюэле отпустил несколько шуток про своё задержание.

«Истории всегда начинаются с драмы. Это то, что произошло вчера. Невероятно, но я оказался в наручниках! Не из-за за таможни, не из-за часов. Всему виной горячая ночь с моей девушкой Хезер» – начал своё выступление на сцене бывший губернатор Калифорнии.

Публика отреагировала смехом, после чего Арни продолжил: «Но если серьёзно, женщина на таможне сказала мне:

– Я надену на вас наручники, если вы не будете вести себя хорошо!

– Ничего страшного, отличная сделка, обычно я плачу за это 500 долларов».

Но и на этом он не остановился. Словно решив окончательно всех убедить в том, что его юмор не менялся с 90-х, экс-терминатор выдал ещё один панч: «Как бы то ни было, это был невероятный опыт. Когда таможенники нашли эти уникальные часы в моём багаже, они тут же принялись искать ещё. Но вторых часов они не нашли, потому что я их спрятал. Не могу сказать вам, где именно, но пока не могу садиться».

Вообще, в истории с задержанием актёра действительно было много юмора. Сначала на таможне не нашлось работающего терминала, чтобы Шварценеггер мог оплатить пошлину и штраф, потом банкомат отказался выдавать такой объём наличных из-за низких лимитов.

Лишь после этого таможенникам удалось найти работающий терминал. Американские СМИ привели следующую цитату источника, знакомого с ситуацией: «Он сотрудничал на каждом шагу, даже несмотря на то, что это была некомпетентная попытка вымогательства, сплошная комедия ошибок, из которой получился бы очень забавный фильм о полицейских».

Впрочем, вся эта шумиха пошла на пользу аукциону. Злополучные часы были проданы за 293 000 долларов при стартовой цене в 50 000, а все лоты Schwarzenegger Climate Initiative, включая «тренировку с самим Арнольдом Шварценеггером», собрали более 1,5 миллионов долларов.