Президент штатов намерен запретить приложение из-за угрозы «передачи данных в Китай».

Вашингтон. США. В TikTok отказались прекращать свою работу в США. Намерение генменеджера приложения Ванессы Паппас передает RT.



«Мы не планируем никуда уходить... Мы здесь надолго», — сказала менеджер в своем видеообращении. Также Паппас поблагодарила американцев, которые каждый день пользуются TikTok. По ее словам, в соцсети понимают, что со стороны пользователей США существует многочисленная поддержка.



Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что запретит в штатах TikTok, поскольку приложение может передавать данные компартии Китая.





