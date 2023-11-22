Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о массовом сбое

Москва. Технические проблемы возникли у социальной сети «ВКонтакте». Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным сервиса мониторинга Brand Analytics, проблемы начались около 15:15 МСК. Соцсеть не работала как на стационарных компьютерах и ноутбуках, так и на смартфонах. Большинство претензий поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Также жаловались пользователи из других городов России, а также Минска.

Поначалу при попытке зайти на сайт появлялось уведомление, что страница недоступна. Затем вход в личные аккаунты был восстановлен, но не работали многие сервисы.

Специалисты компании работают над решением проблем, заявили изданию в пресс-службе «ВКонтакте».