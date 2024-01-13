Глава Ижевска встретился с активными комментаторами в соцсетях на тему снегоуборки

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков встретился c «самыми активными и неравнодушными своими подписчиками». Как он сообщил в соцсетях, темой разговора стала уборка снега.

«Эти ребята критикуют нас в соцсетях, делают это вполне обоснованно, поэтому решил их выслушать, что называется, вживую. Большое спасибо за здоровую критику, за неравнодушную позицию, за дельные предложения, за открытую позицию», — написал Дмитрий Чистяков.

На неформальной встрече участники беседы пришли к следующим выводам.

Во-первых, Ижевску нужны снегоплавилки. Мэр пообещал проработать лизинговую историю, искать места под их размещение, а главное — просчитать экономику проекта.

Во-вторых, силы ГИБДД будут привлекать для взаимодействия с автомобилистами более активно. Как минимум — на созвон с автовладельцами, чьи машины мешают уборке. Программа максимум — закрутить тему с эвакуаторами.

Также решили в дни интенсивных снегопадов формировать народные бригады ручного труда из добровольцев. Первые такие волонтёрские отряды уже появляются.

Поступило предложение полностью перекрывать для движения улицы участками для качественной уборки. Тех, кто не был на встрече, Дмитрий Чистяков попросил высказаться на его страницах в соцсетях.

«Пересмотрим карту маршрутов движения колонн снегоуборочной техники, привяжем новые маршруты к интенсивности трафика на дорогах. Классную идею закинули ребята: делать смс-уведомления о предстоящей уборке через службу МЧС. Это необходимо, чтобы водители не парковались в местах уборки. Если со спасателями удастся это реализовать, будет просто прекрасно», — резюмировал глава Ижевска.