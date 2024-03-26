Юным жителям Удмуртии начали приходить сообщения с предложениями устроить теракт за деньги

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в соцсетях и мессенджерах подросткам и детям начали приходить сообщения с предложением неправомерных действий. Об этом сообщает Удмуртский Республиканский Центр помощи детям.

Злоумышленники предлагают ребятам за деньги совершить террористические или экстремистские действия. В том числе жителям региона поступают сообщения о вознаграждении за распространение ложной информации о минировании. 25 марта в регионе зафиксировали более 6 подобных сообщений.

Такими действиями преступники пытаются создать панику среди населения. Напомним, что все сообщения о минировании объектов Удмуртии, которые поступили 25 марта, оказались ложными.

Жителей Удмуртии просят проверить, с кем общается их ребёнок в соцсетях и не несут ли паблики на которые он подписан, преступного подтекста.

При получении подозрительных сообщений не стоит вступать в диалог с неизвестным, нельзя соглашаться на его финансовые предложения. Лучше всего заблокировать подозрительный аккаунт и направить на него жалобу. Скриншот переписки можно отправить в группу Удмуртского Республиканского Центра помощи детям в соцсети «ВКонтакте», чтобы силовые ведомства провели проверку.

Отмечается, что сейчас важно не дать злоумышленникам посеять панику и распространить ложную информацию.