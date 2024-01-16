В поджоге склада Wildberries в Петербурге заподозрили сотрудника

Санкт-Петербург. Один из работников сгоревшего склада Wildberries в Санкт-Петербурге грозился устроить поджог. Об этом сообщает RT со ссылкой на скриншоты переписки из закрытого чата сотрудников.

Из опубликованных записей следует, что 27 декабря мужчина собирался организовать пожар по месту работы, поскольку был недоволен штрафами. Позднее он написал, что реализовал свое намерение. Спустя какое-то время автор постов начал отказываться от своих слов, так как, по его словам, к нему пришли с проверкой сотрудники полиции. В итоге сотрудник удалил свой аккаунт.

В правоохранительных органах RT подтвердили, что подозрительные заявления в чате проверяются. Как уже сообщалось, по факту возгорания возбуждено уголовное дело.

Напомним, 13 января на складе компании Wildberries в Шушарах (Санкт-Петербург) вспыхнул пожар, охвативший 70 тыс. квадратных метров. Борьба с ним продолжалась почти двое суток. Здание выгорело полностью, ущерб может превысить 15 млрд рублей. По данным МЧС, пострадавших нет, сотрудники успели эвакуироваться. Тем не менее, 15 января компания разыскивала нескольких работников, которые после пожара долго не выходили на связь.