В Удмуртии зафиксировано продвижение идей сепаратизма в социальных сетях

Ижевск. Удмуртия. Распространение идей сепаратизма через соцсети зафиксировано в Удмуртии. Об этом рассказал министр нацполитики региона Эдуард Петров на внеочередном заседании антитеррористической комиссии, передаёт пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В республике зафиксированы попытки давления и продвижения идей. Об аналогичных фактах сообщается и из других национальных республик. Инструментом продвижения становятся соцсети. В частности, ролики экстремистского характера распространялись в TikTok.

По словам Эдуарда Петрова, в Удмуртии ведётся ежедневный мониторинг социальных сетей. В случае необходимости, информация передаётся в правоохранительные органы.