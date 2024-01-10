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В Удмуртии зафиксировано продвижение идей сепаратизма в социальных сетях

16:37, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии зафиксировано продвижение идей сепаратизма в социальных сетях
16:37, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
997
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сепаратизм\n#соцсети
Фото: Камило Хименеса на Unsplash
997
0

Информация передаётся в правоохранительные органы.

Ижевск. Удмуртия. Распространение идей сепаратизма через соцсети зафиксировано в Удмуртии. Об этом рассказал министр нацполитики региона Эдуард Петров на внеочередном заседании антитеррористической комиссии, передаёт пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В республике зафиксированы попытки давления и продвижения идей. Об аналогичных фактах сообщается и из других национальных республик. Инструментом продвижения становятся соцсети. В частности, ролики экстремистского характера распространялись в TikTok.

По словам Эдуарда Петрова, в Удмуртии ведётся ежедневный мониторинг социальных сетей. В случае необходимости, информация передаётся в правоохранительные органы. 

16:37, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
997
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сепаратизм\n#соцсети