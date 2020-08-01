Дональд Трамп собрался запретить TikTok в США

Причина — приложение может «передавать данные компартии Китая».

Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит в стране китайскую социальную сеть TikTok. Об этом передаёт RT.

«Что касается TikTok, мы запретим его в Соединённых Штатах», — цитирует Трампа The Hill.

Президент добавил, что может официально запретить работу китайской компании в США уже в субботу, 1 августа, использовав чрезвычайные экономические полномочия.

Напомним, 7 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить на территории страны работу китайского приложения TikTok. Помпео отметил, что рекомендовал бы использовать это приложение только в том случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».