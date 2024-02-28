В МЧС назвали фейком видео с падением НЛО над Челябинском

Челябинск. Челябинская область. Не верить в слухи о крушении «летающей тарелки» над Челябинском призвали в Главном управлении МЧС по региону. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства 27 февраля.

Сообщается, что в этот день в соцсетях появилось видео, на котором можно видеть полет с последующим падением ярко светящегося неопознанного летающего объекта (НЛО). В комментариях говорится, что инцидент произошел в областной столице.

В МЧС заявили, что ролик имеет явные признаки монтажа. Также отмечается, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях обращений граждан по данному факту не поступало. Кроме того, факт пролета неустановленного летательного аппарата не был зафиксирован камерами видеонаблюдения, подчеркнули в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Напомним, недавно жители Челябинска вспоминали падение неподалеку от города крупного метеорита. Инцидент произошел 10 лет назад, 15 февраля 2013 года.