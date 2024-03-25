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По соцсетям распространяется видео с НЛО над Дальним Востоком

17:34, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
По соцсетям распространяется видео с НЛО над Дальним Востоком
17:34, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
134
0
#Хабаровский край\n#Хабаровск\n#видео\n#слухи\n#соцсети\n#НЛО
Фото: pxhere.com
134
0

Объяснений от ученых не приводится.

Хабаровск. Хабаровский край. Неопознанный летающий объект (НЛО) сняли на видео жители Дальнего Востока России. Ролик с загадочным светящимся предметом опубликовал Telegram-канал Baza, пишет Лента.ру.

На них объект с горящим шлейфом летит на фоне черного неба, а затем распадается на фрагменты. Явление наблюдали в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Комментарии ученых издание не приводит.

Напомним, в конце февраля 2024 года в Главном управлении МЧС по Челябинской области назвали фейком распространявшиеся в соцсетях видео с «летающей тарелкой», якобы заснятой над столицей региона.

17:34, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
134
0
#Хабаровский край\n#Хабаровск\n#видео\n#слухи\n#соцсети\n#НЛО