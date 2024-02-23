Рейтинг по ведению соцсетей в январе 2024 года среди своих коллег в Удмуртии возглавил глава Игринского района

Игра. Удмуртия. В январе 2024 года глава Игринского района Александр Чирков возглавил рейтинг глав муниципалитетов по ведению соцсетей. Об этом сообщает ЦУР Удмуртской Республики

Рейтинг составлялся на основе ряда критериев, таких как: качество контента, количество подписчиков, представленность в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм» и других.

«Если сравнить с декабрьским рейтингом, то видна динамика. Средний балл января стал 87,7 — больше на 0,2 балла, чем в прошлом месяце. Это значит — качество ведения соцсетей растет», — заявили в Центре управления регионом.

Первое место с 99 баллами занял глава Игринского района Александр Чирков. Также в топ-5 удерживают свои позиции глава Малопургинского района Александр Деев (98 баллов) и глава Алнашского района Алексей Семенов (96 баллов). Отмечается, что свой рейтинг повысили руководитель Воткинского района Сергей Васильев (98 баллов) и глава Дебесского района Андрей Иванов (96,5 балла).

Последнее место рейтинга с 63 баллами занял глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Отмечается, что главы Вавожского и Красногорского районов не оценивались, так как Олег Овчинников покинул свой пост, а Любовь Сергеева только недавно приступила к своим полномочиям.