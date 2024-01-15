Изгнанного из магазина кота номинировали на премию в Калининградской области

Зеленоградск. Калининградская область. Прославившегося в соцсетях кота по кличке Сергей из Зеленоградска Калининградской области выдвинули на соискание премии «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом сообщает телеканал «360 градусов».

Животное номинировала управляющая магазином, где он «работал». Несколько лет хвостатый «сотрудник» поднимал настроение продавцам и покупателям, проводя «профессиональные дегустации кормов», пока один из посетителей на пожаловался на Сергея в надзорные органы. Четвероногого пришлось «уволить». Но на улицу его не выставили, сейчас кот живет у одного из работников магазина. А поклонники собрали более 500 подписей под петицией в поддержку бедолаги.

Обладателями премии «Мой ласковый и нужный зверь» становятся животные, поступки которых вызвали широкий общественный резонанс. Так, по итогам 2022 года ее получил бордер-колли Торин из Уфы, который участвовал в поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Турции. В жюри премии, учрежденной в 2019 году – деятели культуры, журналисты, руководители компаний и государственных органов Калининградской области.