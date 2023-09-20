Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

Зал для занятий самбо появится в школе №17 в Ижевске

14:25, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Зал для занятий самбо появится в школе №17 в Ижевске
14:25, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#спорт\n#ремонт
Фото: vk.com/oleg.garin
300
0

Федерация самбо Удмуртии укомплектует помещение всем нужным оборудованием.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в школе №17 в рамках проекта «Самбо в школу» создадут зал для занятий самбо. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин. 

Самбо — это вид борьбы, который разработали в СССР в 1920-30-х годах. Позднее он стал международным, а сейчас является олимпийским видом спорта. 

«Занятия самбо не только тренируют физически, но и формируют личность, характер, учат защищать себя, свою семью, свою Родину», — заявил Олег Гарин.

В образовательном заведении уже выбрали помещение для уроков самбо и тренировок. Отремонтировать его планируется в текущем году. После завершения работ Федерация самбо Удмуртии предоставит борцовский ковер, комплекты формы и другое оборудование. 

14:25, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#спорт\n#ремонт