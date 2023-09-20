Зал для занятий самбо появится в школе №17 в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в школе №17 в рамках проекта «Самбо в школу» создадут зал для занятий самбо. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин.

Самбо — это вид борьбы, который разработали в СССР в 1920-30-х годах. Позднее он стал международным, а сейчас является олимпийским видом спорта.

«Занятия самбо не только тренируют физически, но и формируют личность, характер, учат защищать себя, свою семью, свою Родину», — заявил Олег Гарин.

В образовательном заведении уже выбрали помещение для уроков самбо и тренировок. Отремонтировать его планируется в текущем году. После завершения работ Федерация самбо Удмуртии предоставит борцовский ковер, комплекты формы и другое оборудование.