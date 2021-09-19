В Ижевске в день открытия 50-метрового бассейна прошли первые заплывы

Участие в них приняли более 300 человек.
Ижевск. Удмуртия. В открывшемся в Ижевске 18 сентября 50-метровом бассейне прошли ночные заплывы. Участие в них приняли более 300 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
В любительских соревнованиях приняли участие мужчины и женщины в трех разлчиных возрастных категориях. В заплыве вольным стилем дистанцию в 50 м первыми преодолели Кирилл Ложкин, Игорь Белов и Андрей Баранов. Среди женщин лучшие результаты в своих ктагегориях показали Екатерина Новикова, Нэлли Бармина и Антонина Есюнина. Отметим, что они стали лучшими среди 150 участников.
В заплывах на 400 м вольным стилем среди мужчин первыми стали Кирилл Дуктанов, Сергей Кочуров и Олег Юрпалов. В женских соренвнованиях отличились Софья Коренева и Александра Ушакова.
В 22:50 в новом бассейне прошел развлекательный заплыв на надувных фламинго. Время здесь не учитывалось.
Напомним, в бассейне "Сила воды" будут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и любители плавания. В комплесксе два зала, один из которых на 50-м, второй - 12-метровый.