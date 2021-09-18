Бассейн «Сила воды» открыли в Ижевске

В нём смогут заниматься спортсмены и любители плавания.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии торжественно открыли бассейн «Сила воды». Долгострой на улице Советской в Ижевске начали возводить в 2013 году, но из-за недостатка финансирования работы приостановили. 18 сентября 2021 года первые спортсмены и любители плавания вышли на десять 50-метровых дорожек нового спортивного комплекса.

Отметим, что работы по строительству бассейна возобновили в 2019 году благодаря заключённому правительством Удмуртии концессионному соглашению в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В новом комплексе два зала для плавания: 50-метровый глубиной 2 м и 12-метровый глубиной от 1 м до 1,25 м.

Здесь есть зрительские трибуны на 640 мест, зал сухого плавания, тренажёрный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортивных товаров.

Напомним, для расчёта точного результата каждого пловца в бассейне установили автоматическую систему хронометража.

«В бассейне установлена комбинированная система водоочистки с использованием ультрафиолета и дезинфицирующих элементов, позволяющая уменьшить количество химических веществ», – подчеркнул в беседе с журналистами министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Он заверил, что в новом бассейне смогут не только профессионально тренироваться спортсмены. Комплекс доступен и для любителей плавания. Месячный взрослый абонемент и на тренажёрный зал, и на бассейн для пловцов-любителей стоит порядка 2,5 тыс. рублей. Работает бассейн по будням с 06:00 до 23:00, по выходным с 07:00 до 22:00.

По предварительному расписанию, в первой половине дня в «Силе воды» в первую очередь будет заниматься школа Олимпийского резерва по плаванию.

По словам министра, комплекс смогут посещать также спортсмены, занимающиеся подводным плаванием, любители сапов и каякинга. Куплены ворота и для водного поло.

«Завершение строительства бассейна – это результат классной и слаженной работы большого количества неравнодушных людей. Нам очень помогли инвесторы. Они рискнули. Генеральный директор «Регионального инвестиционного альянса» Андрей Осколков рискнул. Потому что здесь прямо копейка в копейку. В каком-то смысле это частично благотворительный с точки зрения стройки проект. Здесь все вложили частичку сердца, души. Все понимали, что это начинание нужно завершить», – подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также озвучил идею соединить тёплым переходом новый бассейн и соседний «Дворец спорта» с 20-метровыми дорожками для проведения международных соревнований.