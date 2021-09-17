В бассейне «Сила воды» в Ижевске установили автоматическую систему фиксации результатов пловцов

Это позволит исключить человеческий фактор.

Ижевск. Удмуртия. В новом бассейне «Сила воды» в Ижевске используется уникальное для Удмуртии оборудование — автоматическая система хронометража, позволяющая проводить расчёты без участия человека. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Итоговый результат будет выводиться автоматически на большой светодиодный экран.

Безопасность пловцов обеспечит комбинированная система водоочистки с использованием ультрафиолета и дезинфекторов. Также спорткомплекс оснастили тренажёрами для общефизической подготовки. Контроль ситуации на объекте будут осуществлять системы видеонаблюдения с идентификацией лиц по антропометрическим параметрам.

«Спорт и технологии идут неразрывно: примером служит построенный 50-метровый бассейн. Все применённые инновации в совокупности положительно скажутся как на спортивных результатах, так и на массовости занимающихся водными видами спорта. Композитные материалы, которые применены в фасадном решении, сделают бассейн спортивной жемчужиной города», — отметил первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики Денис Парахин.