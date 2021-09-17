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В бассейне «Сила воды» в Ижевске установили автоматическую систему фиксации результатов пловцов

15:25, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
В бассейне «Сила воды» в Ижевске установили автоматическую систему фиксации результатов пловцов
15:25, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#технологии\n#спорт
Фото: ИА Сусанин
409
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Это позволит исключить человеческий фактор.

Ижевск. Удмуртия. В новом бассейне «Сила воды» в Ижевске используется уникальное для Удмуртии оборудование — автоматическая система хронометража, позволяющая проводить расчёты без участия человека. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Итоговый результат будет выводиться автоматически на большой светодиодный экран. 

Безопасность пловцов обеспечит комбинированная система водоочистки с использованием ультрафиолета и дезинфекторов. Также спорткомплекс оснастили тренажёрами для общефизической подготовки. Контроль ситуации на объекте будут осуществлять системы видеонаблюдения с идентификацией лиц по антропометрическим параметрам. 

«Спорт и технологии идут неразрывно: примером служит построенный 50-метровый бассейн. Все применённые инновации в совокупности положительно скажутся как на спортивных результатах, так и на массовости занимающихся водными видами спорта. Композитные материалы, которые применены в фасадном решении, сделают бассейн спортивной жемчужиной города», — отметил первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики Денис Парахин.

15:25, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
409
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#технологии\n#спорт
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