Хоккеисты «Ижстали» «всухую» обыграли самарский «ЦСК ВВС»

Игра завершилась со счетом 3:0.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 13 декабря хоккеисты «Ижстали» сразились на льду с командой из Самары «ЦСК ВВС». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу ижевчан, сообщает пресс-служба сталеваров.

Ижсталевцы владели шайбой большую часть игры. Первый гол в ворота соперников удалось забить капитану команды Антону Кочурову на седьмой минуте мачта. Для него это стал сотый гол в ВХЛ. На 10-й минуте Владимир Дьяченко отправил вторую шайбу в ворота самарских хоккеистов. На 57-ой минуте Семен Ручкин броском с центра зоны установил окончательный счет – 3:0.

«Позорнее у нас еще не было игры, отношения позорнее к игре. Мы ничего не создали вообще», - заявил на послематчевой конференции главный тренер «ЦСК ВВС».

