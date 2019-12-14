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Хоккеисты «Ижстали» «всухую» обыграли самарский «ЦСК ВВС»

15:00, 14 декабря, 2019
Анна Торхова
Хоккеисты «Ижстали» «всухую» обыграли самарский «ЦСК ВВС»
15:00, 14 декабря, 2019
Анна Торхова
218
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#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: Фото: Олег Темирязев
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Игра завершилась со счетом 3:0.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 13 декабря хоккеисты «Ижстали» сразились на льду с командой из Самары «ЦСК ВВС». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу ижевчан, сообщает пресс-служба сталеваров.

Ижсталевцы владели шайбой большую часть игры. Первый гол в ворота соперников удалось забить капитану команды Антону Кочурову на седьмой минуте мачта. Для него это стал сотый гол в ВХЛ. На 10-й минуте Владимир Дьяченко отправил вторую шайбу в ворота самарских хоккеистов. На 57-ой минуте Семен Ручкин броском с центра зоны установил окончательный счет – 3:0.

«Позорнее у нас еще не было игры, отношения позорнее к игре. Мы ничего не создали вообще», - заявил на послематчевой конференции главный тренер «ЦСК ВВС».

15:00, 14 декабря, 2019
Анна Торхова
218
0
#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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