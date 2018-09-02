Всероссийский турнир по следж-хоккею в память о Викторе Кузнецове пройдет в Ижевске

Заслуженный тренер России привез в Удмуртию следж-хоккей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет всероссийский турнир по хоккею-следж, посвященный памяти тренера паралимпийцев Виктора Кузнецова. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, соревнования состоятся с 10 по 13 сентября на льду «Олимпийца».
За звание чемпионов «Мемориала Виктора Кузнецова» будут бороться сильнейшие следж-хоккеисты, в том числе призёры зимних Паралимпийских игр в Сочи-2014, чемпионатов мира и Европы.
Турнир посвящён памяти Виктора Кузнецова, мастера спорта международного класса, председателя Паралимпийского комитета Удмуртии. Основателя российского следж-хоккея, заслуженного тренера России и Удмуртии. Напомним, что он ушел из жизни в октябре 2017 года.
Именно Кузнецов был наставником удмуртских спортсменов, завоевавших множество наград на Паралимпиаде в Сочи.
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Награды паралимпийцев помогли людям с ограниченными возможностями по-новому взглянуть на себя. Есть моменты, когда ты понимаешь, что по сравнению с инвалидами именно ты - человек с ограниченными способностями. Так происходит, когда вся страна смотрит Паралимпиаду. В этом году мы переживали, в том числе, за лыжников и следж-хоккеистов Удмуртии.