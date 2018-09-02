Всероссийский турнир по следж-хоккею в память о Викторе Кузнецове пройдет в Ижевске

Заслуженный тренер России привез в Удмуртию следж-хоккей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет всероссийский турнир по хоккею-следж, посвященный памяти тренера паралимпийцев Виктора Кузнецова. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, соревнования состоятся с 10 по 13 сентября на льду «Олимпийца».

За звание чемпионов «Мемориала Виктора Кузнецова» будут бороться сильнейшие следж-хоккеисты, в том числе призёры зимних Паралимпийских игр в Сочи-2014, чемпионатов мира и Европы.

Турнир посвящён памяти Виктора Кузнецова, мастера спорта международного класса, председателя Паралимпийского комитета Удмуртии. Основателя российского следж-хоккея, заслуженного тренера России и Удмуртии. Напомним, что он ушел из жизни в октябре 2017 года.

Именно Кузнецов был наставником удмуртских спортсменов, завоевавших множество наград на Паралимпиаде в Сочи.