«Ижсталь» подписала контракт с Ильей Николаевым

Также сталевары заключили пробные соглашения еще с четырьмя хоккеистами.

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» подписала контракт с нападающим Ильей Николаевым. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

В прошлом сезоне он сыграл за клуб из Удмуртии 23 матча, набрал 9 (6+3) результативных баллов при коэффициенте полезности «минус 3».

Также сталевары заключили пробные соглашения еще с четырьмя хоккеистами: вратарем Вячеславом Новицким, защитником Алексеем Бугровым и нападающими Алексеем Зайцевым и Николаем Киселевым.