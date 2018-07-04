«Зенит-Ижевск» прошел лицензирование в РФС для выступления в первенстве ПФЛ

Команда будет играть в зоне Урал-Приволжье.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» прошел лицензирование в Российском футбольном союзе для выступления в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Команда будет играть в зоне Урал-Приволжье, сообщает официальный сайт коллектива.

На данный момент идет процесс обсуждения календаря сезона между клубами и лигой. Возможен вариант проведения сегозона в 3 круга.

«Какой бы формат не выбрали клубы, сезон стартует во второй половине июля и закончится в конце мая, с зимним перерывом ноябрь-апрель», - уточнили в клубе. Напомним, что ранее клуб покинул главный тренер Игорь Меньщиков, сейчас командой руководит Сергей Емельянов, который до этого работал в структуре «Зенита».

Клуб включен в календарь вместе с другими 11 клубами:

«Волга» Ульяновск

«Звезда» Пермь

«Зенит-Ижевск» Ижевск

Лада-Тольятти» Тольятти

«КАМАЗ» Набережные Челны

«Крылья Советов 2» Самара

«Нефтехимик» Нижнекамск

«Носта» Новотроицк

«Сызрань-2003» Сызрань

«Челябинск» Челябинск

«Урал-2» Екатеринбург

«Уфа -2» Уфа