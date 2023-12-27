Экс-тренер ФК «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко возглавит пермский «Амкар»

Ижевск. Удмуртия. Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко станет новым главным тренером пермского «Амкара». Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на ТГ-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Напомним, в июне Андрей Блажко продлил контракт с ижевской командой, но уже в июле ФК «Зенит-Ижевск» решением руководства Удмуртии прекратила своё существование в качестве профессионального клуба, перейдя в третью лигу. В том же месяце Андрей Блажко стал главным тренером ФК «Енисей» в Первом дивизионе (ФНЛ).

Как передаёт издание, пресс-служба «Амкара» подтвердила назначение Андрея Блажко на пост главного тренера. Контракт ещё не подписан, а нового тренера представят в 2024 году.

Отметим, что «Амкар» входит во Вторую лигу. По итогам 1-этапа 2023-2024 года занимает 8-е место в группе «серебро» дивизиона «А» (выбывание в дивизион «Б»).