Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

В Узбекистане ищут покупателя на знаменитый в СССР футбольный клуб «Пахтакор»

17:49, 17 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Узбекистане ищут покупателя на знаменитый в СССР футбольный клуб «Пахтакор»
17:49, 17 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
13
0
#Узбекистан\n#спорт\n#СССР\n#легенды\n#приватизация\n#аукцион\n#футбол
Фото: pxhere.com
13
0

Потенциальным инвесторам предоставили срок подачи заявок до 15 февраля.

Ташкент. Узбекистан. Футбольный клуб «Пахтакор» решили продать власти Узбекистана. Сделку проведут через электронную торговую платформу E-auksion, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению госактивами страны.

В марте 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил программу приватизации госсобственности, в том числе футбольных клубов. В соответствии с этим документом реализовать планируется 100% пакет акций «Пахтакора». Предложения от покупателей ждут до 15 февраля.

Клуб «Пахтакор» был основан в 1956 году. Он выступал в высшей лиге чемпионата СССР и был самым титулованным в Узбекистане.

17:49, 17 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
13
0
#Узбекистан\n#спорт\n#СССР\n#легенды\n#приватизация\n#аукцион\n#футбол