В Узбекистане ищут покупателя на знаменитый в СССР футбольный клуб «Пахтакор»

Ташкент. Узбекистан. Футбольный клуб «Пахтакор» решили продать власти Узбекистана. Сделку проведут через электронную торговую платформу E-auksion, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению госактивами страны.

В марте 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил программу приватизации госсобственности, в том числе футбольных клубов. В соответствии с этим документом реализовать планируется 100% пакет акций «Пахтакора». Предложения от покупателей ждут до 15 февраля.

Клуб «Пахтакор» был основан в 1956 году. Он выступал в высшей лиге чемпионата СССР и был самым титулованным в Узбекистане.