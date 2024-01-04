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Скончался бывший главный тренер ФК «Балтика» Леонид Ткаченко

17:25, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Скончался бывший главный тренер ФК «Балтика» Леонид Ткаченко
17:25, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
54
0
#футбол\n#Балтика\n#Калининград
Фото: pxhere.com
54
0

Под его руководством футболисты из Калининграда добивались наилучших результатов.

Калининград. Калининградская область. 4 января на 70-м году жизни скончался бывший главный тренер ФК «Балтика» Леонид Иванович Ткаченко. О причине смерти пока не сообщается. Некролог размещен на официальном сайте ФК «Балтика». 

Леонид Ткаченко в качестве главного тренера смог вывести «Балтику» в Высшую лигу отечественного футбола. Команда под его руководством завершила сезон 1996 года на 7 месте. Это лучший результат в истории клуба из Калининграда. 

В сезоне-2022 Леонид Ткаченко вошел в штаб нынешнего главного тренера ФК «Балтика» Сергея Игнашевича. В итоге команда вернулась в Премьер-лигу российского футбола. 

 

17:25, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
54
0
#футбол\n#Балтика\n#Калининград