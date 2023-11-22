После драки на трибунах Аргентина обыграла Бразилию 1:0

Рио-де-Жанейро. Бразилия. Потасовка болельщиков не помешала футбольной сборной Аргентины победить команду Бразилии. Игра прошла в рамках отбора на чемпионат мира-2026, пишет Лента.ру.

Матч в Рио-де-Жанейро начался с получасовой задержкой из-за драки фанатов на трибунах стадиона. Во время исполнения гимна Аргентины бразильские болельщики подняли свист и набросились на оппонентов, приехавших болеть за свою команду. Полиция разняла дерущихся, особо буйных фанатов задержали.

Затем началась встреча, результатом которой стал выигрыш сборной Аргентины во главе с Лионелем Мессии при счете 1:0. Единственный гол в ворота бразильцев забил защитник Николас Отаменди.

Напомним, в марте 2023 года футболисты сборной Перу подрались с полицией.