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После драки на трибунах Аргентина обыграла Бразилию 1:0

12:51, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
После драки на трибунах Аргентина обыграла Бразилию 1:0
12:51, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
333
0
#спорт\n#футбол\n#Бразилия\n#Аргентина\n#Месси\n#чемпионат мира по футболу\n#матч\n#стадион\n#болельщики\n#драка
Фото: pxhere.com
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Матч проводился в рамках отбора на ЧМ по футболу.

Рио-де-Жанейро. Бразилия. Потасовка болельщиков не помешала футбольной сборной Аргентины победить команду Бразилии. Игра прошла в рамках отбора на чемпионат мира-2026, пишет Лента.ру.

Матч в Рио-де-Жанейро начался с получасовой задержкой из-за драки фанатов на трибунах стадиона. Во время исполнения гимна Аргентины бразильские болельщики подняли свист и набросились на оппонентов, приехавших болеть за свою команду. Полиция разняла дерущихся, особо буйных фанатов задержали. 

Затем началась встреча, результатом которой стал выигрыш сборной Аргентины во главе с Лионелем Мессии при счете 1:0. Единственный гол в ворота бразильцев забил защитник Николас Отаменди.

Напомним, в марте 2023 года футболисты сборной Перу подрались с полицией.

12:51, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
333
0
#спорт\n#футбол\n#Бразилия\n#Аргентина\n#Месси\n#чемпионат мира по футболу\n#матч\n#стадион\n#болельщики\n#драка