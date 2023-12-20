Российский футбольный союз постановил сохранить членство в УЕФА

Москва. Российский футбольный союз (РФС) останется в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) не состоится. Такое решение принял исполком РФС, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

По словам члена исполкома Михаила Гершковича, во время голосования идея перехода под эгиду АФК была отвергнута единогласно. Такой результат он объяснил отсутствием гарантий от ФИФА.

Таким образом, РФС продолжит поддерживать отношения с УЕФА. В Российском футбольном союзе продолжают надеяться на улучшение ситуации с допуском к международным соревнованиям. При этом некоторые подвижки в этом вопросе уже есть, отметил Гершкович.

Напомним, в феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил российские команды и сборную права участвовать в турнирах под своей эгидой. Аналогично поступила Международная федерация футбола (ФИФА). В декабре 2023 года в УЕФА с тревогой отреагировали на обсуждение в РФС возможности перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.