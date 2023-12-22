«Барселоне» грозит трехлетнее отстранение от Лиги чемпионов

Барселона. Испания. Риск отстранения от участия в матчах Лиги чемпионов на 3 года навис над «Барселоной». Такое наказание может назначить клубу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает RT со ссылкой на Welt.

По данным немецкого издания, причина – в подозрениях по поводу отмывания денег. Также отмечается, что финансовая отчетность «Барсы» находится в «беспорядочном» состоянии. Клуб могут отстранить от Лиги чемпионов уже в сезоне-2024/25.

В текущем сезоне каталонский клуб с первого места в группе H вышел в плей-офф Лиги чемпионов.