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«Барселоне» грозит трехлетнее отстранение от Лиги чемпионов

17:42, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
«Барселоне» грозит трехлетнее отстранение от Лиги чемпионов
17:42, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Испания\n#Каталония\n#спорт\n#футбол\n#финансы\n#Барселона\n#УЕФА
Фото: pxhere.com
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Причиной называют финансовые нарушения.

Барселона. Испания. Риск отстранения от участия в матчах Лиги чемпионов на 3 года навис над «Барселоной». Такое наказание может назначить клубу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает RT со ссылкой на Welt.

По данным немецкого издания, причина – в подозрениях по поводу отмывания денег. Также отмечается, что финансовая отчетность «Барсы» находится в «беспорядочном» состоянии. Клуб могут отстранить от Лиги чемпионов уже в сезоне-2024/25. 

В текущем сезоне каталонский клуб с первого места в группе H вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

17:42, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Испания\n#Каталония\n#спорт\n#футбол\n#финансы\n#Барселона\n#УЕФА