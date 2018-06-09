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Бывший тренер ижевского «Зенита» возглавил «Ротор-2»

09:36, 09 июня, 2018
Георгий Поветкин
09:36, 09 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Волгоград\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
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Игорь Меньщиков является воспитанником волгоградского спорт-интерната.

Ижевск. Удмуртия. Бывший тренер ижевского «Зенита» Игорь Меньщиков возглавил «Ротор-2». Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

«Очень рад вернуться в родной город. Благодарен Андрею Михайловичу Рекечинскому за доверие и возможность тренировать молодежь «Ротора», - сказал Меньщиков.

Перед тренером озвучена задача воспитывать игроков с прицелом на первую команду.

«Впереди много работы. Надеюсь, что уже в этом сезоне несколько молодых игроков из резервной команды смогут выйти на поле в матчах ФНЛ», - заявил экс-тренер «Зенита» из Ижевска.

Отметим, что Игорь Меньшиков является воспитанником волгоградского спортивного интерната.

09:36, 09 июня, 2018
Георгий Поветкин
670
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Волгоград\n#Зенит Ижевск\n#Зенит

 

 

 


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