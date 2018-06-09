Бывший тренер ижевского «Зенита» возглавил «Ротор-2»

Игорь Меньщиков является воспитанником волгоградского спорт-интерната.

Ижевск. Удмуртия. Бывший тренер ижевского «Зенита» Игорь Меньщиков возглавил «Ротор-2». Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

«Очень рад вернуться в родной город. Благодарен Андрею Михайловичу Рекечинскому за доверие и возможность тренировать молодежь «Ротора», - сказал Меньщиков.

Перед тренером озвучена задача воспитывать игроков с прицелом на первую команду.

«Впереди много работы. Надеюсь, что уже в этом сезоне несколько молодых игроков из резервной команды смогут выйти на поле в матчах ФНЛ», - заявил экс-тренер «Зенита» из Ижевска.

Отметим, что Игорь Меньшиков является воспитанником волгоградского спортивного интерната.