Увинская футболистка дебютировала за основной состав ЦСКА

Ува. Удмуртия. Увинская спортсменка провела дебютный матч за женский футбольный клуб ЦСКА. Игра была против ЖФК «Антальяспор» из Турции. Об этом сообщает ТГ-канал клуба.

Ульяну Обухову выпустили на замену во втором тайме, по ходу которого она не пропустила ни одного мяча.

Итоговый счёт матча 4:0 в пользу «клуба армии».

Среди достижений Ульяны Обуховой из Увы — голкипер молодежного состава ЦСКА и лучший вратарь первенства ЮФЛ-девушки в прошлом сезоне.