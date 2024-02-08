Увинская футболистка дебютировала за основной состав ЦСКА

В первом матче Ульяна Обухова не пропустила ни одного мяча.
Ува. Удмуртия. Увинская спортсменка провела дебютный матч за женский футбольный клуб ЦСКА. Игра была против ЖФК «Антальяспор» из Турции. Об этом сообщает ТГ-канал клуба.
Ульяну Обухову выпустили на замену во втором тайме, по ходу которого она не пропустила ни одного мяча.
Итоговый счёт матча 4:0 в пользу «клуба армии».
Среди достижений Ульяны Обуховой из Увы — голкипер молодежного состава ЦСКА и лучший вратарь первенства ЮФЛ-девушки в прошлом сезоне.