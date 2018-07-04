По предварительным данным, стоимость билетов будет варьироваться от 200 до 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» планирует выступать в следующем сезоне на льду «Олимпийца» и «Глазов-Арены». По предварительным данным, стоимость билетов будет варьироваться от 200 до 500 рублей, сообщил на встрече с болельщиками исполнительный директор «сталеваров» Константин Билан.

«Сейчас идет подготовка документации. Он (ледовый дворец – прим. ред.) пойдет на реконструкцию», - сказал Билан, уточнив, что бюджет на ремонтные работы пока ориентировочный.

В клубе также сообщили, что 75% мест в ЛД «Олимпиец» пойдут под абонементную программу. В Ижевске команда планирует играть в будни, а на «Глазов-Арене» в выходные дни.

«Мы хотели в будние дни проводить игры в «Олимпийце», чтобы болельщики могли после работы поддержать команду, а в выходные и праздники организовывать игры в Глазове», - отметил Билан.

Ранее в клубе рассказали о том, что долги составляют половину готового бюджета, основную их часть планируют выплатить не позднее следующей недели.