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Долги хоккейного клуба «Ижсталь» составляют половину годового бюджета

15:45, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:45, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
655
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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В ближайшее время руководство намерено выплатить задолженность по налогам, которая копилась с 2014 года.

Ижевск. Удмуртия. Долги хоккейного клуба «Ижсталь» составляют половину годового бюджета. В ближайшее время руководство намерено выплатить задолженность по налогам, которая копилась с 2014 года, сообщил на встрече с болельщиками директор клуба Константин Билан.

По его словам, на данный момент имущество клуба арестовано, движение по счетам приостановлено, поэтому «Ижсталь» не может осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

«После проведения переговоров с руководством Удмуртии принято решение о погашении долга по налогам, и планируем мы в течение этой недели или начала следующей эти деньги получить и закрыть все долги по налогам», - рассказал Константин Билан.

Он также отметил, что на следующий сезон утвержден минимальный бюджет. Связано это с тем, что большую сумму придется потратить на погашение задолженностей, в том числе на выплату зарплат игрокам и сотрудникам клуба.

Ранее министр спорта Удмуртии на очередной сессии Госсовета республики сообщила о том, что ведется работа по недопущению банкротства команды, при этом клуб намерен в следующем сезоне выступать в ВХЛ.

15:45, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
655
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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