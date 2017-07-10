Глазовский «Прогресс» примет участие в предсезонном турнире

На групповом этапе коллектив из Удмуртии встретится с «Тюменью» и «Ухтой».

Тюмень. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» примет участие в предсезонном турнире, который пройдет в Тюменской области. Как сообщает официальная группа команды Вконтакте, на групповом этапе коллектив из Удмуртии встретится с «Тюменью» и «Ухтой».

Встречи в группе пройдут с 17 по 19 августа. Матчи «Прогресса» состоятся 18 и 19 числа, через день после этого команды выявят победителя и призеров.

Помимо уже упомянутых команд, в Тюмень приедут «Газпром-Югра», «Новая Генерация» и «Синара».