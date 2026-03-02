Закрыть
В Ижевске перед началом паводка из частного сектора вывезли 150 тысяч кубометров снега 

17:47, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок
Источник фото: Дмитрий Чистяков
Работы ведутся в местах, где высока вероятность подтоплений.

Ижевск. Удмуртия. Частный сектор Ижевска готовят к прохождению предстоящего паводка. Подрядчики каждый день вывозят снег с улиц, где существует вероятность подтопления талыми водами. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

По его словам, с середины февраля с таких участков вывезли уже около 150 тысяч кубометров снега. Техника работает в проездах Комбинатном, Обнорского, Байкальском, на улицах Планерной и Ленинградской. После очистки обочин рабочие приступят к вскрытию водоотводных канав и водопропускных труб, также планируется восстановление работоспособности ливнёвок.

Всего в работе находится более сотни участков дорог в Первомайском, Ленинском и Октябрьском районах.

Дмитрий Чистяков также призвал жителей частных домовладений активно включиться в подготовку к паводку: отодвинуть снег от жилых домов, расчистить дворы от снега и мусора, не засорять водоотводные канавы.

Завершить вывоз снега и расчистку ливневок планируется до конца марта.

