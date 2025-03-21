Симптомы ротавирусной инфекции и пищевого отравления часто похожи, из-за чего их легко перепутать. Однако эти состояния имеют ключевые различия, о которых рассказал иммунолог Владимир Болибок в интервью для «Вечерней Москвы».

Ротавирусная инфекция — это кишечное заболевание, которое развивается постепенно. В отличие от него, отравление, вызванное некачественными продуктами, проявляется практически сразу после их употребления. Эксперт подчеркнул, что отравление и пищевая токсикоинфекция — это разные понятия.

Ротавирус вызывается высокопатогенными микроорганизмами, а токсикоинфекция чаще всего связана с продуктами, зараженными стафилококком. При отравлении у человека быстро возникают тошнота, рвота и диарея, которые являются реакцией на употребление испорченной или неподходящей пищи.

Для профилактики ротавируса важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, проводить влажную уборку, избегать употребления некипяченой воды и тщательно мыть овощи и фрукты. Иммунолог отметил, что ротавирусной инфекцией можно переболеть несколько раз в течение года, но повторные случаи обычно протекают легче или даже без симптомов.

Если симптомы сохраняются длительное время, необходимо обратиться за медицинской помощью. Без своевременного лечения ротавирус может привести к серьезному обезвоживанию, что опасно для здоровья.