Ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей Удмуртии открыли в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли Ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей Удмуртии. Он расположился в здании Национальной библиотеки республики на улице Советской, 11. Как рассказал «Сусанину» в четверг, 14 марта, руководитель Корпуса Степан Чирков, на территории региона подготовили к выборам президента страны более трёх тысяч наблюдателей.

«Они будут работать на всех избирательных участках, которые располагаются на территории нашего региона. Подготовка шла с ноября 2023 года и закончилась в январе 2024 года. Более трёх тысяч человек обучено, подготовлено, все они прошли тестирование и с завтрашнего дня уже готовы выходить на участки и работать наблюдателями», — сказал Степан Чирков.

Он пояснил, что все необходимые знания, которые пригодятся людям в работе на избирательных участках, преподавались опытными тренерами — представителями общественной палаты, юристами, политологами и теми, кто уже не раз работал наблюдателями на территории Удмуртии и за её пределами.

«Поэтому с уверенностью могу сказать точно, что все наблюдатели готовы к открытию завтрашних участков и на протяжении всей избирательной кампании», — заверил Степан Чирков.

Также в пространстве Ситуационного центра располагается видеостена, на которой транслируется в режиме прямого эфира то, что происходит на избирательных участках Удмуртии. Операторы следят за происходящим.

«В прямом эфире транслируется запись с более половины избирательных участков, которые располагаются здесь у нас на территории Удмуртии. Ещё на половине избирательных участках стоят видеорегистраторы. У ребят есть возможность следить за возникающими ситуациями на избирательном участке, как в прямом эфире, так и перематывать, уточнять, что произошло. Опять же, это всё делается для открытости, гласности и проведения честности избирательной кампании и выборов», — сказал Степан Чирков.

Если происходит какая-то внештатная ситуация на избирательных участках, Ситуационный центр связывается с общественным наблюдателем на самом участке и проводят консультацию с юристом, представителем Общественной палаты Удмуртии, направляют представителей мобильной группы для выяснения тех или иных причин произошедшего на избирательном участке.

«Либо напрямую даём какую-то конкретную консультацию общественному наблюдателю, что нужно сделать. В первую очередь, конечно, обратиться к председателю участковой комиссии. А дальше понятный алгоритм для решения тех или иных ситуаций. Это либо жалобы, либо составление какого-то акта по произошедшему», — подытожил Степан Чирков.

Ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей будет работать на протяжении всех дней избирательной кампании. 15 и 16 марта он работает, как и избирательные участки, — с 08:00 до 20:00 по местному времени. 17 марта — с 07:00 и до конца подсчёта голосов избирателей.

Направить свой сигнал в Ситуационный центр граждане могут на телефон горячей линии по многоканальному номеру 8 800 200 89 24.