Жители Глазова могут предложить фасады зданий для росписи

Глазов. Удмуртия. Глазовчане могут предложить фасады своих домов, на которых хотят видеть граффити. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Таким образом местные жители помогут художникам выбрать подходящие места, где они нарисуют муралы. Арт-объекты появятся в рамках молодёжного фестиваля «GLAZOV STREET FEST 2024» (0+).

Если жители хотят, чтобы на стене их дома нарисовали граффити, то до 29 февраля им нужно оставить заявку с фотографией фасада по ссылке.

Объект будет участвовать в отборе, если он находится на улице в зоне видимости и к нему легко подойти. Отмечается, что в конкурсе не могут участвовать здания, которые являются памятниками архитектуры или достопримечательностями.

В заявку нужно загрузить 4-5 фотографий фасада с разных ракурсов и планов, а также следует показать поверхность стены и её состояние. Важно, чтобы на фасаде не было посторонних деталей — лестницы, окон, ограждения или рядом стоящих деревьев. Все фотографии должны быть в хорошем качестве,

Больше подробностей можно узнать по телефону: 8 (34141) 66-145.