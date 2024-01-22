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Жители Глазова могут предложить фасады зданий для росписи

17:45, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Глазова могут предложить фасады зданий для росписи
17:45, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
317
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#граффити\n#жители
Фото: «GLAZOV STREET FEST»
317
0

Художники разрисуют стены в рамках «GLAZOV STREET FEST 2024».

Глазов. Удмуртия. Глазовчане могут предложить фасады своих домов, на которых хотят видеть граффити. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.  

Таким образом местные жители помогут художникам выбрать подходящие места, где они нарисуют муралы. Арт-объекты появятся в рамках молодёжного фестиваля «GLAZOV STREET FEST 2024» (0+). 

Если жители хотят, чтобы на стене их дома нарисовали граффити, то до 29 февраля им нужно оставить заявку с фотографией фасада по ссылке

Объект будет участвовать в отборе, если он находится на улице в зоне видимости и к нему легко подойти. Отмечается, что в конкурсе не могут участвовать здания, которые являются памятниками архитектуры или достопримечательностями.

В заявку нужно загрузить 4-5 фотографий фасада с разных ракурсов и планов, а также следует показать поверхность стены и её состояние. Важно, чтобы на фасаде не было посторонних деталей — лестницы, окон, ограждения или рядом стоящих деревьев. Все фотографии должны быть в хорошем качестве, 

Больше подробностей можно узнать по телефону: 8 (34141) 66-145. 

17:45, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
317
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#граффити\n#жители