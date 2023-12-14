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Первому жителю Воткинска после участия в боях на СВО вручили медаль «За храбрость»

17:57, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Первому жителю Воткинска после участия в боях на СВО вручили медаль «За храбрость»
17:57, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#жители\n#спецоперация\n#награда
Фото: vk.com (Алексей Заметаев)
34
0

Мужчина получил ранения и вернулся в родной город.

Воткинск. Удмуртия. Первого жителя Воткинска, который добровольцем отправлялся на СВО, наградили медалью «За храбрость» II степени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев. 

Госнаграду вручили Виктору Вотякову. Отмечается, что эту медаль отливают из серебра. Сначала вручается награда II -й степени, а затем I-й степени. 

Виктор Вотяков является промышленным альпинистом. В марте 2023 года он добровольцем уехал в зону спецоперации. Ранее мужчина уже бывал в «горячих» точках, а теперь на СВО на самой передовой линии соприкосновения работал пулеметчиком. 

«Зарекомендовал себя как смелый, добросовестный, решительный дисциплинированный воин. Является образцом исполнения патриотического долга, способен выполнять боевые задачи, сопряженные с риском для жизни и здоровья», — говорится в характеристике Виктора на представление к боевой награде. 

Во время боев Виктор Вотяков получил несколько ранений. Теперь ему предстоит перенести еще несколько операций, после которых последует длительная реабилитация. 

17:57, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#жители\n#спецоперация\n#награда