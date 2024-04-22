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В День Победы 150 жителей Шаркана споют гимн России

09:40, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В День Победы 150 жителей Шаркана споют гимн России
09:40, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#хор\n#гимн\n#жители
Фото: архив районнго дома культуры
154
0

Сводный хор уже начал репетиции.

Шаркан. Удмуртия. В рамках празднования Дня Победы жители Шаркана споют гимн России (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Шарканского района. 

Гимн исполнит сводный хор, состоящий из 150 человек. Местные жители выступят 9 мая на центральной площади Шаркана. 

Сводный хор уже начал подготовку к выступлению. Первая репетиция певцов состоялась 18 апреля. 

Напомним, что в Ижевске хор «ZA отцов и сыновей» также начал подготовку. В День Победы, кроме гимна, горожане исполнят 7 песен

09:40, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#хор\n#гимн\n#жители