В День Победы 150 жителей Шаркана споют гимн России

Шаркан. Удмуртия. В рамках празднования Дня Победы жители Шаркана споют гимн России (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Шарканского района.

Гимн исполнит сводный хор, состоящий из 150 человек. Местные жители выступят 9 мая на центральной площади Шаркана.

Сводный хор уже начал подготовку к выступлению. Первая репетиция певцов состоялась 18 апреля.

Напомним, что в Ижевске хор «ZA отцов и сыновей» также начал подготовку. В День Победы, кроме гимна, горожане исполнят 7 песен.