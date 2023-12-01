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Продолжительность жизни жителей Удмуртии в 2023 году приблизилась к 72,5 годам

09:40, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Продолжительность жизни жителей Удмуртии в 2023 году приблизилась к 72,5 годам
09:40, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
97
0
#Удмуртия\n#жители\n#здоровье\n#смертность\n#жизнь
Фото: vk.com (Сергей Багин)
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Снижаются показатели смертности.

Ижевск. Удмуртия. За 10 месяцев 2023 года продолжительность жизни в Удмуртии выросла и приближается к 72,5 годам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин. 

Он отметил, что по этому показателю регион занял 34 место в России. 

Также в Удмуртии снизился показатель общей смертности — 12,1 на тысячу человек. Эти данные соответствуют среднероссийским цифрам. В основном люди умирают из-за болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований и болезней органов пищеварения. 

09:40, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
97
0
#Удмуртия\n#жители\n#здоровье\n#смертность\n#жизнь