Продолжительность жизни жителей Удмуртии в 2023 году приблизилась к 72,5 годам

Ижевск. Удмуртия. За 10 месяцев 2023 года продолжительность жизни в Удмуртии выросла и приближается к 72,5 годам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

Он отметил, что по этому показателю регион занял 34 место в России.

Также в Удмуртии снизился показатель общей смертности — 12,1 на тысячу человек. Эти данные соответствуют среднероссийским цифрам. В основном люди умирают из-за болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований и болезней органов пищеварения.