Из Удмуртии несколько раз в неделю проходят отправки новобранцев на службу по контракту

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии несколько раз в неделю проходят отправки новобранцев на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртской Республики майор Альберт Кононов заявил, что в регионе активно идет набор желающих вступить в ряды бойцов. Люди приходят в пункт ежедневно.

«Средний возраст кандидатов остался прежним — около 40 лет. В основном поровну сельских и городских жителей», — прокомментировал Альберт Кононов.

Очередная группа бойцов уехала на переподготовку 30 января. В основном в ней собрались жители Можгинского, Сюмсинского и Красногорского районов. Мужчин увезли по воинским частям централизованно со сборного пункта военного комиссариата республики.

Один из новобранцев, житель села Сюмси Руслан, ранее не служил, но считает, что на защиту Родины должен пойти каждый мужчина и гражданин. Он будет служить по контракту в мотострелковых войсках.

Отмечается, что на контрактную службу нужны люди от 18 до 60 лет с крепкой физической формой и отсутствием медицинских противопоказаний. Во время службы в зоне СВО боец будет получать от 210 тыс. рублей в месяц. Также после заключения контракта с Минобороны России человек получает две единовременные выплаты: федеральную — 195 тыс. рублей и региональную — 50 тыс. рублей.

Желающие служить могут прийти в Пункт отбора на военную службу по контракту в Ижевске на улице Зенитная, 2 а, или позвонить по телефону: 8 (3412) 68-37-33.